XOXNO Pris idag

Livepriset för XOXNO (XOXNO) idag är $ 0.02155683, med en förändring på 5.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XOXNO till USD är$ 0.02155683 per XOXNO.

XOXNO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,421,851, med ett cirkulerande utbud på 66.43M XOXNO. Under de senaste 24 timmarna handlades XOXNO mellan $ 0.01993342 (lägsta) och $ 0.02224346 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.291313, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01518844.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XOXNO med +4.01% under den senaste timmen och +10.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

XOXNO (XOXNO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Cirkulationsutbud 66.43M 66.43M 66.43M Totalt utbud 99,960,861.38736285 99,960,861.38736285 99,960,861.38736285

