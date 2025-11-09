XOXNO Pris (XOXNO)
Livepriset för XOXNO (XOXNO) idag är $ 0.02155683, med en förändring på 5.94% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XOXNO till USD är$ 0.02155683 per XOXNO.
XOXNO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,421,851, med ett cirkulerande utbud på 66.43M XOXNO. Under de senaste 24 timmarna handlades XOXNO mellan $ 0.01993342 (lägsta) och $ 0.02224346 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.291313, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01518844.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XOXNO med +4.01% under den senaste timmen och +10.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för XOXNO är $ 1.42M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XOXNO är 66.43M, med ett totalt utbud på 99960861.38736285. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.14M.
+4.01%
+5.94%
+10.00%
+10.00%
Under dagen var prisförändringen på XOXNO till USD $ +0.00120779.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på XOXNO till USD $ -0.0070928998.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på XOXNO till USD $ -0.0034680886.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på XOXNO till USD $ -0.01360844508601766.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ +0.00120779
|+5.94%
|30 dagar
|$ -0.0070928998
|-32.90%
|60 dagar
|$ -0.0034680886
|-16.08%
|90 dagar
|$ -0.01360844508601766
|-38.69%
År 2040 skulle priset på XOXNO potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.
xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.
XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.