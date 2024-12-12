Utforska XMONEY(XMONEY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XMONEY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska XMONEY(XMONEY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XMONEY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

XMONEY (XMONEY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för XMONEY(XMONEY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 932.39K $ 932.39K $ 932.39K Totalt utbud: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Cirkulerande utbud $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (värdering efter full utspädning): $ 932.39K $ 932.39K $ 932.39K Högsta någonsin: $ 0.00388614 $ 0.00388614 $ 0.00388614 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00093321 $ 0.00093321 $ 0.00093321 XMONEY (XMONEY) Information Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Officiell webbplats: https://xmoney-solana.com/ XMONEY (XMONEY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i XMONEY (XMONEY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet XMONEY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många XMONEY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn