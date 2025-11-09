Xian Pris idag

Livepriset för Xian (XIAN) idag är $ 0.0071418, med en förändring på 4.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XIAN till USD är$ 0.0071418 per XIAN.

Xian rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 123,537, med ett cirkulerande utbud på 17.30M XIAN. Under de senaste 24 timmarna handlades XIAN mellan $ 0.00699879 (lägsta) och $ 0.00747487 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01092697, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00287465.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XIAN med -0.02% under den senaste timmen och -2.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Xian (XIAN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 123.54K$ 123.54K $ 123.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 793.52K$ 793.52K $ 793.52K Cirkulationsutbud 17.30M 17.30M 17.30M Totalt utbud 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Det aktuella börsvärdet för Xian är $ 123.54K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XIAN är 17.30M, med ett totalt utbud på 111109835.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 793.52K.