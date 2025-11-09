xFractal Pris idag

Livepriset för xFractal (FRACTAL) idag är --, med en förändring på 0.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FRACTAL till USD är-- per FRACTAL.

xFractal rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 394,016, med ett cirkulerande utbud på 999.09M FRACTAL. Under de senaste 24 timmarna handlades FRACTAL mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00201832, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FRACTAL med -0.63% under den senaste timmen och -21.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

xFractal (FRACTAL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 394.02K$ 394.02K $ 394.02K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 394.02K$ 394.02K $ 394.02K Cirkulationsutbud 999.09M 999.09M 999.09M Totalt utbud 999,085,350.709814 999,085,350.709814 999,085,350.709814

