Marlknadsvärde: $ 5.88M $ 5.88M $ 5.88M Totalt utbud: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B Cirkulerande utbud $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M Högsta någonsin: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 Lägsta någonsin: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 Aktuellt pris: $ 0.00438642 $ 0.00438642 $ 0.00438642 Läs mer om priset på Xandeum(XAND) Köp XAND nu! Xandeum (XAND) Information Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Officiell webbplats: https://www.xandeum.network/ Whitepaper: https://docs.xandeum.network/ Xandeum (XAND) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Xandeum (XAND) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet XAND-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många XAND-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår XAND:s tokenomics, utforska XAND-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för XAND Vill du veta vart XAND kan vara på väg? På XAND sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se XAND-tokens prisförutsägelse nu! 