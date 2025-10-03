X2Y2 (X2Y2) Tokenomics
X2Y2 (X2Y2) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för X2Y2(X2Y2), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
X2Y2 (X2Y2) Information
X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed.
In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features:
- Instant push notifications for buys & sells
- Integrated rarity ranking and analysis
- Bulk sending & listing
- Bidding on a collection or traits
X2Y2 (X2Y2) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i X2Y2 (X2Y2) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet X2Y2-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många X2Y2-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår X2Y2:s tokenomics, utforska X2Y2-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för X2Y2
Vill du veta vart X2Y2 kan vara på väg? På X2Y2 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn