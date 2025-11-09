X1000 Pris idag

Livepriset för X1000 (X1000) idag är $ 0.0016864, med en förändring på 1.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för X1000 till USD är$ 0.0016864 per X1000.

X1000 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,175,751, med ett cirkulerande utbud på 9.00B X1000. Under de senaste 24 timmarna handlades X1000 mellan $ 0.00166433 (lägsta) och $ 0.0017547 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00198036, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00023867.

I kortsiktigt resultat, rörde sig X1000 med +0.89% under den senaste timmen och -9.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

X1000 (X1000) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.18M$ 15.18M $ 15.18M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.18M$ 15.18M $ 15.18M Cirkulationsutbud 9.00B 9.00B 9.00B Totalt utbud 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

