X Trade AI (XTRADE) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 lägsta under 24-timmar $ 0 $ 0 $ 0 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0$ 0 $ 0 högsta under 24-timmar $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Lägsta pris $ 0.00000785$ 0.00000785 $ 0.00000785 Prisförändring (1H) -- Prisändring (1D) -- Prisändring (7D) +9.16% Prisändring (7D) +9.16%

X Trade AI (XTRADE) priset i realtid är $0.00001027. Under de senaste 24 timmarna har XTRADE handlats mellan en lägsta nivå på $ 0 och en högsta nivå på $ 0, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. XTRADEs högsta pris genom tiderna är $ 0.00893922, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00000785.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har XTRADE förändrats med -- under den senaste timmen, -- under 24 timmar och +9.16% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

X Trade AI (XTRADE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Cirkulationsutbud 999.72M 999.72M 999.72M Totalt utbud 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

Det aktuella börsvärdet för X Trade AI är $ 10.27K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av XTRADE är 999.72M, med ett totalt utbud på 999720234.282023. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.27K.