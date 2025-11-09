WURK Pris idag

Livepriset för WURK (WURK) idag är --, med en förändring på 15.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WURK till USD är-- per WURK.

WURK rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 306,930, med ett cirkulerande utbud på 999.84M WURK. Under de senaste 24 timmarna handlades WURK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00414195, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WURK med +2.17% under den senaste timmen och -56.17% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

WURK (WURK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 306.93K$ 306.93K $ 306.93K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 306.93K$ 306.93K $ 306.93K Cirkulationsutbud 999.84M 999.84M 999.84M Totalt utbud 999,836,108.160779 999,836,108.160779 999,836,108.160779

