Wrapped Zedxion Pris idag

Livepriset för Wrapped Zedxion (WZEDX) idag är $ 0.453622, med en förändring på 0.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WZEDX till USD är$ 0.453622 per WZEDX.

Wrapped Zedxion rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 27,786,560, med ett cirkulerande utbud på 61.27M WZEDX. Under de senaste 24 timmarna handlades WZEDX mellan $ 0.452218 (lägsta) och $ 0.461004 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.55216, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.223268.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WZEDX med +0.16% under den senaste timmen och -5.56% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 27.79M$ 27.79M $ 27.79M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.05B$ 2.05B $ 2.05B Cirkulationsutbud 61.27M 61.27M 61.27M Totalt utbud 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

