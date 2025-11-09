Wrapped XPL Pris idag

Livepriset för Wrapped XPL (WXPL) idag är $ 0.296335, med en förändring på 12.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WXPL till USD är$ 0.296335 per WXPL.

Wrapped XPL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,572,549, med ett cirkulerande utbud på 79.55M WXPL. Under de senaste 24 timmarna handlades WXPL mellan $ 0.285327 (lägsta) och $ 0.347388 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.69, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.227505.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WXPL med +0.26% under den senaste timmen och -1.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped XPL (WXPL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.57M$ 23.57M $ 23.57M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.71M$ 23.71M $ 23.71M Cirkulationsutbud 79.55M 79.55M 79.55M Totalt utbud 80,026,031.31417638 80,026,031.31417638 80,026,031.31417638

