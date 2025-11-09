Wrapped XOC Pris idag

Livepriset för Wrapped XOC (WXOC) idag är $ 0.219313, med en förändring på 0.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WXOC till USD är$ 0.219313 per WXOC.

Wrapped XOC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,850,106, med ett cirkulerande utbud på 17.55M WXOC. Under de senaste 24 timmarna handlades WXOC mellan $ 0.218653 (lägsta) och $ 0.22337 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.258007, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.20779.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WXOC med -0.04% under den senaste timmen och -4.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped XOC (WXOC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Cirkulationsutbud 17.55M 17.55M 17.55M Totalt utbud 17,560,303.96872106 17,560,303.96872106 17,560,303.96872106

Det aktuella börsvärdet för Wrapped XOC är $ 3.85M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WXOC är 17.55M, med ett totalt utbud på 17560303.96872106. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.85M.