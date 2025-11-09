Wrapped TAC Pris idag

Livepriset för Wrapped TAC (WTAC) idag är $ 0.00502146, med en förändring på 11.19% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WTAC till USD är$ 0.00502146 per WTAC.

Wrapped TAC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,168,197, med ett cirkulerande utbud på 232.64M WTAC. Under de senaste 24 timmarna handlades WTAC mellan $ 0.00489507 (lägsta) och $ 0.00567125 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0173277, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00403269.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WTAC med -0.71% under den senaste timmen och -3.84% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped TAC (WTAC) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Wrapped TAC är $ 1.17M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WTAC är 232.64M, med ett totalt utbud på 232640166.4812501. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.17M.