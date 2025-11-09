Wrapped SOMI Pris idag

Livepriset för Wrapped SOMI (WSOMI) idag är $ 0.385582, med en förändring på 2.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WSOMI till USD är$ 0.385582 per WSOMI.

Wrapped SOMI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 15,520,014, med ett cirkulerande utbud på 40.24M WSOMI. Under de senaste 24 timmarna handlades WSOMI mellan $ 0.377211 (lägsta) och $ 0.402202 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.81, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.314929.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WSOMI med +0.31% under den senaste timmen och -3.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped SOMI (WSOMI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 15.52M$ 15.52M $ 15.52M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.52M$ 15.52M $ 15.52M Cirkulationsutbud 40.24M 40.24M 40.24M Totalt utbud 40,239,713.21770773 40,239,713.21770773 40,239,713.21770773

Det aktuella börsvärdet för Wrapped SOMI är $ 15.52M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WSOMI är 40.24M, med ett totalt utbud på 40239713.21770773. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.52M.