Wrapped RBNT Pris idag

Livepriset för Wrapped RBNT (WRBNT) idag är $ 0.00584758, med en förändring på 5.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WRBNT till USD är$ 0.00584758 per WRBNT.

Wrapped RBNT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,083,044, med ett cirkulerande utbud på 869.26M WRBNT. Under de senaste 24 timmarna handlades WRBNT mellan $ 0.00584757 (lägsta) och $ 0.00620557 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03076976, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00559331.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WRBNT med -1.87% under den senaste timmen och -7.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped RBNT (WRBNT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.08M$ 5.08M $ 5.08M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.68M$ 9.68M $ 9.68M Cirkulationsutbud 869.26M 869.26M 869.26M Totalt utbud 1,656,166,450.635792 1,656,166,450.635792 1,656,166,450.635792

