Wrapped Peaq Pris idag

Livepriset för Wrapped Peaq (WPEAQ) idag är $ 0.071364, med en förändring på 6.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WPEAQ till USD är$ 0.071364 per WPEAQ.

Wrapped Peaq rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,208,926, med ett cirkulerande utbud på 101.02M WPEAQ. Under de senaste 24 timmarna handlades WPEAQ mellan $ 0.070776 (lägsta) och $ 0.076576 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.147401, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.058887.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WPEAQ med +0.01% under den senaste timmen och -14.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.21M$ 7.21M $ 7.21M Cirkulationsutbud 101.02M 101.02M 101.02M Totalt utbud 101,016,047.9633067 101,016,047.9633067 101,016,047.9633067

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Peaq är $ 7.21M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WPEAQ är 101.02M, med ett totalt utbud på 101016047.9633067. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.21M.