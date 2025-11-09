Wrapped Parasail Staked PEAQ Pris idag

Livepriset för Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) idag är $ 0.074281, med en förändring på 1.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WSTPEAQ till USD är$ 0.074281 per WSTPEAQ.

Wrapped Parasail Staked PEAQ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 32,458, med ett cirkulerande utbud på 436.96K WSTPEAQ. Under de senaste 24 timmarna handlades WSTPEAQ mellan $ 0.071303 (lägsta) och $ 0.075659 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.147635, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.063703.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WSTPEAQ med -- under den senaste timmen och -14.74% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 32.46K$ 32.46K $ 32.46K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 32.46K$ 32.46K $ 32.46K Cirkulationsutbud 436.96K 436.96K 436.96K Totalt utbud 436,961.5287737987 436,961.5287737987 436,961.5287737987

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Parasail Staked PEAQ är $ 32.46K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WSTPEAQ är 436.96K, med ett totalt utbud på 436961.5287737987. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.46K.