WOPTIDOGE Tokenomics

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wrapped OptiDoge(WOPTIDOGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 136.60K $ 136.60K $ 136.60K Totalt utbud: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Cirkulerande utbud $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 136.60K $ 136.60K $ 136.60K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Wrapped OptiDoge(WOPTIDOGE) Köp WOPTIDOGE nu! Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Information What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP! What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome What makes your project unique? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE Officiell webbplats: https://www.dogeofoptimism.xyz/ Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WOPTIDOGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WOPTIDOGE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. 