Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Tokenomics

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Wrapped OptiDoge(WOPTIDOGE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 00:44:51 (UTC+8)
USD

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wrapped OptiDoge(WOPTIDOGE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 136.60K
$ 136.60K$ 136.60K
Totalt utbud:
$ 420.00B
$ 420.00B$ 420.00B
Cirkulerande utbud
$ 420.00B
$ 420.00B$ 420.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 136.60K
$ 136.60K$ 136.60K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Information

What is the project about? We are the original meme token on optimism, wOptiDoge is the wrapped form of OptiDoge and is used to farm velo on Velodrome

What makes your project unique? We were the very first Meme token on optimism we deployed around 9 months ago way before the meme boom of 2023, our community is also deeply ingrained within the optimism governance ecosystem

History of your project. Initially deployed OptiDoge LPd 400b out of 420b tokens for launch, a community member sent 105b tokens to vitalik, deployed wrapper contract which currently has 101b tokens in the contract and allows our to gauge to function on velodrome. we have over 5000 holders between wOptiDoge and OptiDoge and boast over 50,000 transfers on OP!

What’s next for your project? We have deployed baseDOGE on coinbase's base chain and will be airdropping 1:1 to OptiDoge/wOptiDoge holders and LPs

What can your token be used for? Governance, Farming on velodrome and soon farming on base chain's aerodrome with baseDOGE

Officiell webbplats:
https://www.dogeofoptimism.xyz/

Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Wrapped OptiDoge (WOPTIDOGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WOPTIDOGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WOPTIDOGE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WOPTIDOGE:s tokenomics, utforska WOPTIDOGE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för WOPTIDOGE

Vill du veta vart WOPTIDOGE kan vara på väg? På WOPTIDOGE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn