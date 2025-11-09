Wrapped Nibiru Pris idag

Livepriset för Wrapped Nibiru (WNIBI) idag är $ 0.01247531, med en förändring på 2.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WNIBI till USD är$ 0.01247531 per WNIBI.

Wrapped Nibiru rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 136,548, med ett cirkulerande utbud på 10.95M WNIBI. Under de senaste 24 timmarna handlades WNIBI mellan $ 0.01249333 (lägsta) och $ 0.01288301 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01299167, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00965263.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WNIBI med -0.14% under den senaste timmen och -0.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 136.55K$ 136.55K $ 136.55K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 136.55K$ 136.55K $ 136.55K Cirkulationsutbud 10.95M 10.95M 10.95M Totalt utbud 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

