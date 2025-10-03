Utforska Wrapped MistCoin(WMC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WMC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Wrapped MistCoin(WMC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WMC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om WMC WMC prisinformation WMC officiell webbplats WMC tokenomics WMC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Wrapped MistCoin (WMC) / Tokenomik / Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Wrapped MistCoin(WMC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD wrapped-mistcoin tokenomics Information om wrapped-mistcoin Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wrapped MistCoin(WMC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Totalt utbud: $ 597.75K $ 597.75K $ 597.75K Cirkulerande utbud $ 501.18K $ 501.18K $ 501.18K FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Högsta någonsin: $ 88.76 $ 88.76 $ 88.76 Lägsta någonsin: $ 0.124173 $ 0.124173 $ 0.124173 Aktuellt pris: $ 5.57 $ 5.57 $ 5.57 Läs mer om priset på Wrapped MistCoin(WMC) Köp WMC nu! Wrapped MistCoin (WMC) Information MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime. MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime. Officiell webbplats: https://www.mistcoineth.com/ Wrapped MistCoin (WMC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wrapped MistCoin (WMC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WMC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WMC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WMC:s tokenomics, utforska WMC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WMC Vill du veta vart WMC kan vara på väg? På WMC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WMC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn