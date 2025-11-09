Wrapped M Pris idag

Livepriset för Wrapped M (WM) idag är $ 2.4, med en förändring på 5.60% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WM till USD är$ 2.4 per WM.

Wrapped M rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,385,569, med ett cirkulerande utbud på 994.05K WM. Under de senaste 24 timmarna handlades WM mellan $ 2.36 (lägsta) och $ 2.54 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.96, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.363505.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WM med +0.01% under den senaste timmen och -0.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped M (WM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.39M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.39M Cirkulationsutbud 994.05K Totalt utbud 994,054.237246989

