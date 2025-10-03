Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Wrapped HLP(WHLP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 18:20:01 (UTC+8)
USD

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wrapped HLP(WHLP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 6.94M
$ 6.94M
Totalt utbud:
$ 6.81M
$ 6.81M
Cirkulerande utbud
$ 6.81M
$ 6.81M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 6.94M
$ 6.94M
Högsta någonsin:
$ 1.048
$ 1.048
Lägsta någonsin:
$ 0.915753
$ 0.915753
Aktuellt pris:
$ 1.02
$ 1.02

Wrapped HLP (WHLP) Information

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Officiell webbplats:
https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Wrapped HLP (WHLP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet WHLP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många WHLP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår WHLP:s tokenomics, utforska WHLP-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för WHLP

Vill du veta vart WHLP kan vara på väg? På WHLP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn