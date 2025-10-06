Wrapped HLP (WHLP) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 lägsta under 24-timmar $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 högsta under 24-timmar $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 All Time High $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Lägsta pris $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Prisförändring (1H) +0.26% Prisändring (1D) +0.03% Prisändring (7D) +0.12% Prisändring (7D) +0.12%

Wrapped HLP (WHLP) priset i realtid är $1.023. Under de senaste 24 timmarna har WHLP handlats mellan en lägsta nivå på $ 1.012 och en högsta nivå på $ 1.029, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. WHLPs högsta pris genom tiderna är $ 1.048, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.915753.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har WHLP förändrats med +0.26% under den senaste timmen, +0.03% under 24 timmar och +0.12% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Cirkulationsutbud 6.76M 6.76M 6.76M Totalt utbud 6,758,221.990038 6,758,221.990038 6,758,221.990038

Det aktuella börsvärdet för Wrapped HLP är $ 6.91M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WHLP är 6.76M, med ett totalt utbud på 6758221.990038. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.91M.