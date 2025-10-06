Livepriset för Wrapped HLP idag är 1.023 USD. Följ kursuppdateringar för WHLP-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska WHLP prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Wrapped HLP idag är 1.023 USD. Följ kursuppdateringar för WHLP-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska WHLP prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

$1.023
0.00%1D
Wrapped HLP (WHLP) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:39:50 (UTC+8)

Wrapped HLP (WHLP) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.012
lägsta under 24-timmar
$ 1.029
högsta under 24-timmar

$ 1.012
$ 1.029
$ 1.048
$ 0.915753
+0.26%

+0.03%

+0.12%

+0.12%

Wrapped HLP (WHLP) priset i realtid är $1.023. Under de senaste 24 timmarna har WHLP handlats mellan en lägsta nivå på $ 1.012 och en högsta nivå på $ 1.029, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. WHLPs högsta pris genom tiderna är $ 1.048, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.915753.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har WHLP förändrats med +0.26% under den senaste timmen, +0.03% under 24 timmar och +0.12% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Marknadsinformation

$ 6.91M
--
$ 6.91M
6.76M
6,758,221.990038
Det aktuella börsvärdet för Wrapped HLP är $ 6.91M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WHLP är 6.76M, med ett totalt utbud på 6758221.990038. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.91M.

Wrapped HLP (WHLP) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Wrapped HLP till USD $ +0.00030297.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Wrapped HLP till USD $ +0.0049676880.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Wrapped HLP till USD $ +0.0103527600.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Wrapped HLP till USD $ +0.0222000525298523.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00030297+0.03%
30 dagar$ +0.0049676880+0.49%
60 dagar$ +0.0103527600+1.01%
90 dagar$ +0.0222000525298523+2.22%

Vad är Wrapped HLP (WHLP)

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Wrapped HLP (WHLP) resurs

Officiell webbplats

Wrapped HLP Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Wrapped HLP (WHLP) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Wrapped HLP (WHLP) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Wrapped HLP.

Kontrollera Wrapped HLP prisprognosen nu!

WHLP till lokala valutor

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomics

Förståelsen för Wrapped HLP(WHLP):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om WHLP-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Wrapped HLP (WHLP)

Hur mycket är Wrapped HLP (WHLP) värd idag?
Livepriset för WHLP i USD är 1.023 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella WHLP-till-USD-priset?
Det aktuella priset för WHLP till USD är $ 1.023. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Wrapped HLP?
Börsvärdet för WHLP är $ 6.91M USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av WHLP?
Det cirkulerande utbudet av WHLP är 6.76M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för WHLP?
WHLP uppnådde ett ATH-pris på 1.048 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för WHLP
WHLP såg ett lägstapris på 0.915753 USD.
Vad är handelsvolymen för WHLP?
Live 24-timmars handelsvolym för WHLP är -- USD.
Kommer WHLP att gå högre i år?
WHLP kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in WHLP prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:39:50 (UTC+8)

