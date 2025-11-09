Wrapped Goat Bitcoin Pris idag

Livepriset för Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) idag är $ 102,438, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WGBTC till USD är$ 102,438 per WGBTC.

Wrapped Goat Bitcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 349,104, med ett cirkulerande utbud på 3.41 WGBTC. Under de senaste 24 timmarna handlades WGBTC mellan $ 102,438 (lägsta) och $ 102,943 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 124,609, medan det lägsta priset någonsin var $ 100,203.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WGBTC med -- under den senaste timmen och -7.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 349.10K$ 349.10K $ 349.10K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 349.10K$ 349.10K $ 349.10K Cirkulationsutbud 3.41 3.41 3.41 Totalt utbud 3.407947370423259 3.407947370423259 3.407947370423259

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Goat Bitcoin är $ 349.10K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WGBTC är 3.41, med ett totalt utbud på 3.407947370423259. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 349.10K.