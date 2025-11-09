Wrapped Elephant Pris idag

Livepriset för Wrapped Elephant (WELEPHANT) idag är $ 0.00494123, med en förändring på 1.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WELEPHANT till USD är$ 0.00494123 per WELEPHANT.

Wrapped Elephant rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 144,434, med ett cirkulerande utbud på 29.23M WELEPHANT. Under de senaste 24 timmarna handlades WELEPHANT mellan $ 0.00482278 (lägsta) och $ 0.00505393 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00642276, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00412634.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WELEPHANT med -0.06% under den senaste timmen och -9.23% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 144.43K$ 144.43K $ 144.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 144.43K$ 144.43K $ 144.43K Cirkulationsutbud 29.23M 29.23M 29.23M Totalt utbud 29,230,366.73316318 29,230,366.73316318 29,230,366.73316318

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Elephant är $ 144.43K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WELEPHANT är 29.23M, med ett totalt utbud på 29230366.73316318. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 144.43K.