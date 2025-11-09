Wrapped DOR Pris idag

Livepriset för Wrapped DOR (WDOR) idag är $ 0.00287184, med en förändring på 0.57% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WDOR till USD är$ 0.00287184 per WDOR.

Wrapped DOR rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 70,636, med ett cirkulerande utbud på 25.00M WDOR. Under de senaste 24 timmarna handlades WDOR mellan $ 0.0028248 (lägsta) och $ 0.00285553 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00916377, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WDOR med +0.57% under den senaste timmen och -2.76% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped DOR (WDOR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 70.64K$ 70.64K $ 70.64K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 70.64K$ 70.64K $ 70.64K Cirkulationsutbud 25.00M 25.00M 25.00M Totalt utbud 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Wrapped DOR är $ 70.64K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WDOR är 25.00M, med ett totalt utbud på 25000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 70.64K.