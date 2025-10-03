Utforska Wrapped BMX Liquidity Token(WBLT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WBLT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Wrapped BMX Liquidity Token(WBLT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om WBLT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om WBLT WBLT prisinformation WBLT officiell webbplats WBLT tokenomics WBLT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) / Tokenomik / Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Wrapped BMX Liquidity Token(WBLT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD wrapped-bmx-liquidity-token tokenomics Information om wrapped-bmx-liquidity-token Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wrapped BMX Liquidity Token(WBLT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Totalt utbud: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Cirkulerande utbud $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Högsta någonsin: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Lägsta någonsin: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Aktuellt pris: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Läs mer om priset på Wrapped BMX Liquidity Token(WBLT) Köp WBLT nu! Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Information What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Officiell webbplats: https://www.morphex.trade/ Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WBLT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WBLT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WBLT:s tokenomics, utforska WBLT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för WBLT Vill du veta vart WBLT kan vara på väg? På WBLT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WBLT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn