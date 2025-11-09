Wrapped BESC Pris idag

Livepriset för Wrapped BESC (WBESC) idag är $ 2.58, med en förändring på 1.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WBESC till USD är$ 2.58 per WBESC.

Wrapped BESC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,063,197, med ett cirkulerande utbud på 802.49K WBESC. Under de senaste 24 timmarna handlades WBESC mellan $ 2.52 (lägsta) och $ 2.6 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5.37, medan det lägsta priset någonsin var $ 2.49.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WBESC med +0.48% under den senaste timmen och -13.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped BESC (WBESC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Cirkulationsutbud 802.49K 802.49K 802.49K Totalt utbud 802,491.3854717229 802,491.3854717229 802,491.3854717229

