Vad är WAPLAUSDT0

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Wrapped Aave Plasma USDT0(WAPLAUSDT0), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Wrapped Aave Plasma USDT0(WAPLAUSDT0), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M Totalt utbud: $ 8.32M $ 8.32M $ 8.32M Cirkulerande utbud $ 8.32M $ 8.32M $ 8.32M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M Högsta någonsin: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Lägsta någonsin: $ 0.988984 $ 0.988984 $ 0.988984 Aktuellt pris: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Läs mer om priset på Wrapped Aave Plasma USDT0(WAPLAUSDT0) Köp WAPLAUSDT0 nu!

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet WAPLAUSDT0-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många WAPLAUSDT0-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår WAPLAUSDT0:s tokenomics, utforska WAPLAUSDT0-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för WAPLAUSDT0 Vill du veta vart WAPLAUSDT0 kan vara på väg? På WAPLAUSDT0 sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se WAPLAUSDT0-tokens prisförutsägelse nu!

Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT

Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu!