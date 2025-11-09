Wrapped Aave Plasma USDT0 Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) idag är $ 1.004, med en förändring på 0.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAPLAUSDT0 till USD är$ 1.004 per WAPLAUSDT0.

Wrapped Aave Plasma USDT0 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,782,077, med ett cirkulerande utbud på 1.78M WAPLAUSDT0. Under de senaste 24 timmarna handlades WAPLAUSDT0 mellan $ 1.003 (lägsta) och $ 1.005 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.029, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.988984.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAPLAUSDT0 med -0.04% under den senaste timmen och +0.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Cirkulationsutbud 1.78M 1.78M 1.78M Totalt utbud 1,782,522.544678 1,782,522.544678 1,782,522.544678

