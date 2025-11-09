Wrapped Aave Plasma USDe Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) idag är $ 0.999673, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAPLAUSDE till USD är$ 0.999673 per WAPLAUSDE.

Wrapped Aave Plasma USDe rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 283,047, med ett cirkulerande utbud på 283.14K WAPLAUSDE. Under de senaste 24 timmarna handlades WAPLAUSDE mellan $ 0.998739 (lägsta) och $ 1.001 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.028, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.956016.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAPLAUSDE med -0.04% under den senaste timmen och +0.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 283.05K$ 283.05K $ 283.05K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 283.05K$ 283.05K $ 283.05K Cirkulationsutbud 283.14K 283.14K 283.14K Totalt utbud 283,139.962715992 283,139.962715992 283,139.962715992

