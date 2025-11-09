Wrapped Aave Optimism WETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) idag är $ 4,381.62, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAOPTWETH till USD är$ 4,381.62 per WAOPTWETH.

Wrapped Aave Optimism WETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,130,118, med ett cirkulerande utbud på 165.47 WAOPTWETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAOPTWETH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5,168.19, medan det lägsta priset någonsin var $ 4,005.73.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAOPTWETH med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 725.22K$ 725.22K $ 725.22K Cirkulationsutbud 165.47 165.47 165.47 Totalt utbud 165.5148458329747 165.5148458329747 165.5148458329747

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Optimism WETH är $ 1.13M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAOPTWETH är 165.47, med ett totalt utbud på 165.5148458329747. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 725.22K.