Wrapped Aave Gnosis wstETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) idag är $ 4,422.73, med en förändring på 0.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAGNOWSTETH till USD är$ 4,422.73 per WAGNOWSTETH.

Wrapped Aave Gnosis wstETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,273,206, med ett cirkulerande utbud på 740.09 WAGNOWSTETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAGNOWSTETH mellan $ 4,396.38 (lägsta) och $ 4,442.32 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5,982.55, medan det lägsta priset någonsin var $ 4,028.86.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAGNOWSTETH med -0.01% under den senaste timmen och -5.80% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Cirkulationsutbud 740.09 740.09 740.09 Totalt utbud 740.0870280442687 740.0870280442687 740.0870280442687

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Gnosis wstETH är $ 3.27M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAGNOWSTETH är 740.09, med ett totalt utbud på 740.0870280442687. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.27M.