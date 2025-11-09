Wrapped Aave Gnosis WETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) idag är $ 3,689.33, med en förändring på 0.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAGNOWETH till USD är$ 3,689.33 per WAGNOWETH.

Wrapped Aave Gnosis WETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,135,937, med ett cirkulerande utbud på 578.95 WAGNOWETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAGNOWETH mellan $ 3,666.64 (lägsta) och $ 3,705.66 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5,023.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,360.57.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAGNOWETH med -0.00% under den senaste timmen och -5.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Cirkulationsutbud 578.95 578.95 578.95 Totalt utbud 578.9504796318386 578.9504796318386 578.9504796318386

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Gnosis WETH är $ 2.14M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAGNOWETH är 578.95, med ett totalt utbud på 578.9504796318386. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.14M.