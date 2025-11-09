Wrapped Aave Gnosis GNO Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) idag är $ 129.31, med en förändring på 0.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAGNOGNO till USD är$ 129.31 per WAGNOGNO.

Wrapped Aave Gnosis GNO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 109,824, med ett cirkulerande utbud på 849.33 WAGNOGNO. Under de senaste 24 timmarna handlades WAGNOGNO mellan $ 123.93 (lägsta) och $ 130.27 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 171.93, medan det lägsta priset någonsin var $ 117.49.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAGNOGNO med -0.07% under den senaste timmen och -2.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 109.82K$ 109.82K $ 109.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 109.82K$ 109.82K $ 109.82K Cirkulationsutbud 849.33 849.33 849.33 Totalt utbud 849.3263552647285 849.3263552647285 849.3263552647285

