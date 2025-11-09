Wrapped Aave Ethereum WETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) idag är $ 3,582.23, med en förändring på 1.34% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAETHWETH till USD är$ 3,582.23 per WAETHWETH.

Wrapped Aave Ethereum WETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 119,639,253, med ett cirkulerande utbud på 33.36K WAETHWETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAETHWETH mellan $ 3,544.43 (lägsta) och $ 3,659.89 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5,206.48, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,260.36.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAETHWETH med +0.49% under den senaste timmen och -12.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 119.64M$ 119.64M $ 119.64M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 119.64M$ 119.64M $ 119.64M Cirkulationsutbud 33.36K 33.36K 33.36K Totalt utbud 33,355.52776380966 33,355.52776380966 33,355.52776380966

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Ethereum WETH är $ 119.64M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAETHWETH är 33.36K, med ett totalt utbud på 33355.52776380966. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 119.64M.