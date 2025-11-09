Wrapped Aave Ethereum USDT Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) idag är $ 1.13, med en förändring på 1.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAETHUSDT till USD är$ 1.13 per WAETHUSDT.

Wrapped Aave Ethereum USDT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 119,123,718, med ett cirkulerande utbud på 104.04M WAETHUSDT. Under de senaste 24 timmarna handlades WAETHUSDT mellan $ 1.13 (lägsta) och $ 1.15 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.23, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.033.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAETHUSDT med -1.13% under den senaste timmen och -1.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 119.12M$ 119.12M $ 119.12M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 119.12M$ 119.12M $ 119.12M Cirkulationsutbud 104.04M 104.04M 104.04M Totalt utbud 104,035,187.713783 104,035,187.713783 104,035,187.713783

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Ethereum USDT är $ 119.12M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAETHUSDT är 104.04M, med ett totalt utbud på 104035187.713783. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 119.12M.