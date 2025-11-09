Wrapped Aave Ethereum USDC Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) idag är $ 1.077, med en förändring på 4.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAETHUSDC till USD är$ 1.077 per WAETHUSDC.

Wrapped Aave Ethereum USDC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 128,718,668, med ett cirkulerande utbud på 111.84M WAETHUSDC. Under de senaste 24 timmarna handlades WAETHUSDC mellan $ 1.073 (lägsta) och $ 1.15 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.27, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.965606.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAETHUSDC med -6.44% under den senaste timmen och -6.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 128.72M$ 128.72M $ 128.72M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 128.73M$ 128.73M $ 128.73M Cirkulationsutbud 111.84M 111.84M 111.84M Totalt utbud 111,857,344.451558 111,857,344.451558 111,857,344.451558

