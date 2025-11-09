Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) idag är $ 4,102.09, med en förändring på 2.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAETHLIDOWSTETH till USD är$ 4,102.09 per WAETHLIDOWSTETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,103,612, med ett cirkulerande utbud på 1.98K WAETHLIDOWSTETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAETHLIDOWSTETH mellan $ 4,062.6 (lägsta) och $ 4,262.12 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6,300.14, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,160.66.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAETHLIDOWSTETH med -0.32% under den senaste timmen och -14.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.10M$ 8.10M $ 8.10M Cirkulationsutbud 1.98K 1.98K 1.98K Totalt utbud 1,975.486098698448 1,975.486098698448 1,975.486098698448

