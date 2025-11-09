Wrapped Aave Ethereum Lido WETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) idag är $ 3,448.77, med en förändring på 2.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAETHLIDOWETH till USD är$ 3,448.77 per WAETHLIDOWETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,872,849, med ett cirkulerande utbud på 543.05 WAETHLIDOWETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAETHLIDOWETH mellan $ 3,429.0 (lägsta) och $ 3,590.76 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 5,312.72, medan det lägsta priset någonsin var $ 1,900.47.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAETHLIDOWETH med +0.06% under den senaste timmen och -14.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Cirkulationsutbud 543.05 543.05 543.05 Totalt utbud 543.0483748799394 543.0483748799394 543.0483748799394

