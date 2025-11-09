Wrapped Aave Ethereum Lido GHO Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) idag är $ 0.998904, med en förändring på 2.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAETHLIDOGHO till USD är$ 0.998904 per WAETHLIDOGHO.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,639,843, med ett cirkulerande utbud på 14.32M WAETHLIDOGHO. Under de senaste 24 timmarna handlades WAETHLIDOGHO mellan $ 0.997987 (lägsta) och $ 1.023 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.920237.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAETHLIDOGHO med -2.29% under den senaste timmen och -2.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.64M$ 14.64M $ 14.64M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.64M$ 14.64M $ 14.64M Cirkulationsutbud 14.32M 14.32M 14.32M Totalt utbud 14,320,884.5466184 14,320,884.5466184 14,320,884.5466184

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Ethereum Lido GHO är $ 14.64M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAETHLIDOGHO är 14.32M, med ett totalt utbud på 14320884.5466184. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 14.64M.