Wrapped Aave Base wstETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) idag är $ 4,122.19, med en förändring på 2.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WABASWSTETH till USD är$ 4,122.19 per WABASWSTETH.

Wrapped Aave Base wstETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 104,921, med ett cirkulerande utbud på 25.45 WABASWSTETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WABASWSTETH mellan $ 4,104.5 (lägsta) och $ 4,236.09 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 8,323.65, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,757.51.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WABASWSTETH med -0.01% under den senaste timmen och -12.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 104.92K$ 104.92K $ 104.92K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 104.92K$ 104.92K $ 104.92K Cirkulationsutbud 25.45 25.45 25.45 Totalt utbud 25.45272323022763 25.45272323022763 25.45272323022763

