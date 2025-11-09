Wrapped Aave Base WETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) idag är $ 3,518.29, med en förändring på 1.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WABASWETH till USD är$ 3,518.29 per WABASWETH.

Wrapped Aave Base WETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 710,144, med ett cirkulerande utbud på 201.89 WABASWETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WABASWETH mellan $ 3,470.75 (lägsta) och $ 3,606.93 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 7,104.16, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,209.01.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WABASWETH med +0.55% under den senaste timmen och -8.45% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 710.14K$ 710.14K $ 710.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 710.71K$ 710.71K $ 710.71K Cirkulationsutbud 201.89 201.89 201.89 Totalt utbud 202.0539663743868 202.0539663743868 202.0539663743868

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Base WETH är $ 710.14K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WABASWETH är 201.89, med ett totalt utbud på 202.0539663743868. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 710.71K.