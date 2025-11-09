Wrapped Aave Base GHO Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) idag är $ 1.03, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WABASGHO till USD är$ 1.03 per WABASGHO.

Wrapped Aave Base GHO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,967,146, med ett cirkulerande utbud på 8.71M WABASGHO. Under de senaste 24 timmarna handlades WABASGHO mellan $ 1.024 (lägsta) och $ 1.037 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.25, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.81731.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WABASGHO med -- under den senaste timmen och +0.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Cirkulationsutbud 8.71M 8.71M 8.71M Totalt utbud 8,710,175.719283082 8,710,175.719283082 8,710,175.719283082

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Base GHO är $ 8.97M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WABASGHO är 8.71M, med ett totalt utbud på 8710175.719283082. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.97M.