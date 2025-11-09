Wrapped Aave Base EURC Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) idag är $ 1.18, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WABASEURC till USD är$ 1.18 per WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 119,576, med ett cirkulerande utbud på 101.29K WABASEURC. Under de senaste 24 timmarna handlades WABASEURC mellan $ 1.18 (lägsta) och $ 1.18 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.2, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.16.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WABASEURC med -0.01% under den senaste timmen och +0.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 119.58K$ 119.58K $ 119.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 119.58K$ 119.58K $ 119.58K Cirkulationsutbud 101.29K 101.29K 101.29K Totalt utbud 101,288.500966 101,288.500966 101,288.500966

