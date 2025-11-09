Wrapped Aave Avalanche WAVAX Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) idag är $ 18.24, med en förändring på 6.73% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAAVAWAVAX till USD är$ 18.24 per WAAVAWAVAX.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,584, med ett cirkulerande utbud på 2.73K WAAVAWAVAX. Under de senaste 24 timmarna handlades WAAVAWAVAX mellan $ 18.19 (lägsta) och $ 19.56 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 37.8, medan det lägsta priset någonsin var $ 9.46.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAAVAWAVAX med -1.42% under den senaste timmen och -8.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 49.58K$ 49.58K $ 49.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 49.58K$ 49.58K $ 49.58K Cirkulationsutbud 2.73K 2.73K 2.73K Totalt utbud 2,726.464074799359 2,726.464074799359 2,726.464074799359

