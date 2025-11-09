Wrapped Aave Avalanche USDT Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) idag är $ 1.16, med en förändring på 1.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAAVAUSDT till USD är$ 1.16 per WAAVAUSDT.

Wrapped Aave Avalanche USDT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,253, med ett cirkulerande utbud på 87.44K WAAVAUSDT. Under de senaste 24 timmarna handlades WAAVAUSDT mellan $ 1.16 (lägsta) och $ 1.21 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.53, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.574882.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAAVAUSDT med -1.53% under den senaste timmen och -2.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 101.25K$ 101.25K $ 101.25K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 101.25K$ 101.25K $ 101.25K Cirkulationsutbud 87.44K 87.44K 87.44K Totalt utbud 87,437.672407 87,437.672407 87,437.672407

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Avalanche USDT är $ 101.25K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAAVAUSDT är 87.44K, med ett totalt utbud på 87437.672407. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 101.25K.