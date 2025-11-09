Wrapped Aave Avalanche USDC Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) idag är $ 1.17, med en förändring på 0.80% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAAVAUSDC till USD är$ 1.17 per WAAVAUSDC.

Wrapped Aave Avalanche USDC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 90,470, med ett cirkulerande utbud på 77.61K WAAVAUSDC. Under de senaste 24 timmarna handlades WAAVAUSDC mellan $ 1.16 (lägsta) och $ 1.2 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.51, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.566241.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAAVAUSDC med -0.01% under den senaste timmen och -0.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Avalanche USDC är $ 90.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAAVAUSDC är 77.61K, med ett totalt utbud på 78220.160848. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 91.18K.