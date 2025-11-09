Wrapped Aave Avalanche SAVAX Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) idag är $ 21.25, med en förändring på 3.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAAVASAVAX till USD är$ 21.25 per WAAVASAVAX.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 127,319, med ett cirkulerande utbud på 5.99K WAAVASAVAX. Under de senaste 24 timmarna handlades WAAVASAVAX mellan $ 21.04 (lägsta) och $ 22.59 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 43.88, medan det lägsta priset någonsin var $ 14.82.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAAVASAVAX med -0.12% under den senaste timmen och -7.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 127.32K$ 127.32K $ 127.32K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 127.32K$ 127.32K $ 127.32K Cirkulationsutbud 5.99K 5.99K 5.99K Totalt utbud 5,992.46465915499 5,992.46465915499 5,992.46465915499

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Avalanche SAVAX är $ 127.32K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAAVASAVAX är 5.99K, med ett totalt utbud på 5992.46465915499. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 127.32K.