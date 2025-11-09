Wrapped Aave Arbitrum wstETH Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) idag är $ 4,125.11, med en förändring på 1.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WAARBWSTETH till USD är$ 4,125.11 per WAARBWSTETH.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 655,791, med ett cirkulerande utbud på 158.98 WAARBWSTETH. Under de senaste 24 timmarna handlades WAARBWSTETH mellan $ 4,083.62 (lägsta) och $ 4,230.63 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6,078.71, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,755.11.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WAARBWSTETH med +0.22% under den senaste timmen och -12.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 655.79K$ 655.79K $ 655.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 655.79K$ 655.79K $ 655.79K Cirkulationsutbud 158.98 158.98 158.98 Totalt utbud 158.9752722903839 158.9752722903839 158.9752722903839

Det aktuella börsvärdet för Wrapped Aave Arbitrum wstETH är $ 655.79K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WAARBWSTETH är 158.98, med ett totalt utbud på 158.9752722903839. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 655.79K.